لقاء "سيدة الجبل": إما الدولة وإما الخراب

أعلن لقاء "سيدة الجبل" أنه يتابع كما جميع اللبنانيين مجريات الاحداث في خلال الايام الماضية، سائلا: "هل يساعد لبنان نفسه بتكرار افتعال أحداث الشغب على طريق المطار وجنوب الليطاني؟".وسأل اللقاء بعد اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفية: "هل يساعد لبنان نفسه إن لم يسحب الذرائع الاسرائيلية لعدم الإنسحاب في 18 شباط؟".ولفت الى أنه من المعروف أن "لا مساعدات للبنان ما لم يساعد لبنان نفسه"، مشيرا الى أن هذا ما يقوله المجتَمعَان العربي والدولي وإن بأشكالٍ مختلفة.وقال: "لا يمكن أن تتعايش دولة لبنان مع دويلة حزب الله والمطلوب تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان، بدءاً بالقرار 1559، لأنه ضمانة لبقاء لبنان أمّا عدم التطبيق فهو يُمهّد الطريق إلى زوال لبنان".ودعا اللقاء رئيس الجمهورية والحكومة مجتمعة للعمل على مساعدة أنفسهما واستخدام ما لديهما من القدرة لبسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني.وأكد أنها لحظة تاريخية قد لا تتكرّر أمام جميع اللبنانيين، قائلا: "إما الدولة وإما الخراب".