سلسلة استقبالات للرئيس سلام...

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية عمران ريزا والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو.

وأوضح ريزا أن "البحث كان بناءً وعميقا، وتناول برامج التعاون والمساعدة المشتركة، بالاضافة الى مناقشة المواضيع المتعلقة ببرامج التعافي والتنمية".



سفيرة سويسرا



كما استقبل سلام سفيرة سويسرا ماريون ويشلت في زيارة بروتوكولية، حيث هنأته بتأليف الحكومة وتسلم مهامه.



لازارو



هذا واستقبل الرئيس سلام قائد القوة الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو، الذي شكر الرئيس سلام على موقفه الحازم بملاحقة والاقتصاص من المعتدين على موكب "اليونيفيل "، كما تم استعراض الوضع في الجنوب والتنسيق القائم بين القوة الدولية والجيش اللبناني لتطبيق القرار ١٧٠١".