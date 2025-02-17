الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيبقى في خمس "نقاط استراتيجية" في لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة الثلاثاء

اعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أن قواته ستبقى في خمس "نقاط استراتيجية" في لبنان بعد انتهاء مهلة انسحاب قواته من الجنوب اللبناني الثلاثاء.



وقال المتحدث العسكري ناداف شوشاني للصحافيين "بناء على الوضع الراهن، سنترك قوات محدودة منتشرة موقتا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان، بحيث نواصل الدفاع عن سكاننا ونتأكد من عدم وجود تهديد فوري".