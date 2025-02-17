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وزير الصناعة زار جمعية الصناعيين: لجعل لبنان منصة صناعية محلية وإقليمية

أخبار لبنان
2025-02-17 | 10:00
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وزير الصناعة زار جمعية الصناعيين: لجعل لبنان منصة صناعية محلية وإقليمية
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وزير الصناعة زار جمعية الصناعيين: لجعل لبنان منصة صناعية محلية وإقليمية

زار وزير الصناعة جو عيسى الخوري جمعية الصناعيين، حيث التقى رئيس الجمعية سليم الزعني وأعضاء مجلس الادارة، بمشاركة رؤساء الجمعية السابقون، حيث استمع الوزير عيسى الخوري الى شروحات جمعية الصناعيين بخصوص مشاكل القطاع ومتطلبات تنميته وتطوريه.
 
الزعني

وأكد الزعني قوة القطاع الصناعي وقدرته الكبيرة على الصمود الذي حال دون إنهيار البلد.

وأشار الى أن ثبات القطاع أدى الى إبقاء 250 الف عائلة لبنانية في لبنان، لافتا الى أن لبنان لم يخسر سوى 2% من اليد العاملة في القطاع الصناعي خلال الازمة.

وشدد على ضرورة إيلاء القطاع الصناعي أولوية قصوى بهدف تطويره وتنميته كون ذلك يساهم بشكل مباشر في تنمية الإقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وخلق فرص عمل للبنانيين.

الوزير عيسى الخوري

من جهته، أكدت الوزير عيسى الخوري ضرورة الاستفادة من كافة المتغيّرات التي تحصل في لبنان والمنطقة على الصعيد الصناعي. 

وأشار الى ان الصناعة لم تكن يوماً أولوية للاقتصاد اللبناني الذي كان يعتمد على قطاع السياحة والخدمات، مشدداً على ضرورة العمل لجعل لبنان منصة صناعية للمنطقة وللسوق المحلية وذلك من خلال تطوير المنتجات اللبنانية لتصبح منافساً قوياً.

وقال: "ان وزارة الصناعة سيادية بامتياز، وان السيادة لا تكمن فقط بالأمن بل تتعداه الى الاقتصاد والأمن الغذائي وغيره".
 
 
 
 


 

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وإقليمية

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