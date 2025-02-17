فياض: هذه الأخبار غير صحيحة!

توضيحاً لما تم تداوله عن إستقدام كميات غير مطابقة للمواصفات من مادة الفيول أويل لمعملي الجية والزوق، أكد وزير الطاقة السابق وليد فياض للـ LBCI أن هذه الأخبار غير صحيحة.وأشار إلى أن إعادة فحص هذه الكميات للمرة الثالثة أكد أنها صالحة.