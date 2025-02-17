انفجار صهريج محروقات في مشتل الزراعة - برج العرب



وقع انفجار ضخم لصهريج محروقات في منطقة مشتل الزراعة - برج العرب، في عكار، مما أدى إلى اندلاع حريق غطى دخانه سماء المنطقة.



‎وعلى الفور، سارعت فرق الإطفاء إلى المكان في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، فيما تم قطع الطريق جزئيا حفاظا على سلامة المواطنين، ولم تسجل أضرار جسدية، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.