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البيان الوزاري أُقرّ: احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على كافّة أراضيها بقواها الذاتية حصرًا
أخبار لبنان
2025-02-17 | 13:30
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البيان الوزاري أُقرّ: احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على كافّة أراضيها بقواها الذاتية حصرًا
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البيان الوزاري أُقرّ: احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على كافّة أراضيها بقواها الذاتية حصرًا
أعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ان "رئيس الجمهورية اكد بأن البيان الوزاري يرتكز الى ٨٠ % من اتفاق الطائف و٢٠ % من خطاب القسم".
وقال مرقص "الرئيس جوزاف عون أكد حماية التظاهر السلمي بدون التعدي وبدون قطع الطرقات مشدداً على الحفاظ على الوضع الأمني".
وتلا وزير الاعلام البيان الوزاري الذي ينصّ على "التزام الحكومة بتحرير جميع الأراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا والتزام الحكومة بقرار مجلس الأمن 1701 كاملا، بالاضافة الى الالتزام بالتدقيق الجنائي والمحاسبي على الوزارات والادارات والمؤسسات العامة واجراء التعيينات في مجالس الادارة، كما يجب تحييد لبنان عن صراعات المحاور وإطلاق حوار جاد مع سوريا، وضبط الحدود وعودة النازحين السوريين وعدم استخدام لبنان كمنصة للتهجم على الدول الشقيقة، والعمل لاعادة الاعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم لاعادة الاعمار".
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بري: لسنا مستعمرة إسرائيلية (الجمهورية)
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