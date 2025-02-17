وزير الخارجية: لا سبب لأزمة دبلوماسية كبيرة بين لبنان وإيران... والأولوية لعودة اللبنانيين

أعلن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي ألا سبب لأن يكون هناك لأزمة دبلوماسية كبيرة بين لبنان وإيران بعد منع هبوط طائرة إيرانية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وشدد في حديث لبرنامج "عشيرن 30" عبر الـLBCI، على أن الأولوية هي لعودة اللبنانيين من إيران الى بلدهم، مشيرا الى أنه لا يجوز بقائهم هناك بسبب عدم اعطاء أذونات.



وقال رجّي: "طلبنا من سفيرنا في إيران تنظيم رحلة للبنانيين في طهران الى بغداد وطائرة الميدل ايست تقلّهم من بغداد الى بيروت والتكاليف الزائدة ستتكفل بها الدولة اللبنانية".



وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك طلب أميركي بقطع العلاقات الجوية بين طهران وبيروت، قال: "ليس مطلوبا قطع العلاقات الجوية بين لبنان وإيران ولا قرار سياسي بهذا الموضوع ولكن هناك شركات طيران عليها عقوبات دولية وبسبب العقوبات لا يمكننا استقبالها. من جهة ثانية، هناك تهديد مباشر بأنه في حال غطّت طائرات بعض الشركات الايرانية في بيروت، يقصف المطار". وأكد أن همّهم الأول هو ابقاء المطار آمن.



وزير الخارجية لـ"#عشرين_30": طلبنا من سفيرنا لدى إيران تنظيم رحلة اللبنانيين الى بغداد وطائرة الميدل إيست تقلّهم من بغداد الى بيروت والتكاليف الزائدة ستتكفل بها الدولة اللبنانية @Vision2030LBCI pic.twitter.com/hkf1qoz5IH — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 17, 2025 من جهة أخرى، أشار وزير الخارجية الى أنه من غير الواضح ما سيحصل غدا في موضوع الإنسحاب الإسرائيلي. وقال: "نحن نطالب بانسحاب كامل وغير مشروط من الأراضي اللبنانية". من جهة أخرى، أشار وزير الخارجية الى أنه من غير الواضح ما سيحصل غدا في موضوع الإنسحاب الإسرائيلي. وقال: "نحن نطالب بانسحاب كامل وغير مشروط من الأراضي اللبنانية".