وزير الخارجية: لا سبب لأزمة دبلوماسية كبيرة بين لبنان وإيران... والأولوية لعودة اللبنانيين

وزير الخارجية لـ"#عشرين_30": طلبنا من سفيرنا لدى إيران تنظيم رحلة اللبنانيين الى بغداد وطائرة الميدل إيست تقلّهم من بغداد الى بيروت والتكاليف الزائدة ستتكفل بها الدولة اللبنانية @Vision2030LBCI pic.twitter.com/hkf1qoz5IH
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 17, 2025
وزير الخارجية لـ"#عشرين_30": طلبنا من سفيرنا لدى إيران تنظيم رحلة اللبنانيين الى بغداد وطائرة الميدل إيست تقلّهم من بغداد الى بيروت والتكاليف الزائدة ستتكفل بها الدولة اللبنانية @Vision2030LBCI pic.twitter.com/hkf1qoz5IH
وزير الخارجية: من غير الواضح ما سيحصل في موضوع الإنسحاب الإسرائيلي..واقترحت ان تستلم اليونيفيل النقاط الـ5 ولكن رُفض الاقتراح@Vision2030LBCI pic.twitter.com/Nv1BFSSflO
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 17, 2025
وزير الخارجية: من غير الواضح ما سيحصل في موضوع الإنسحاب الإسرائيلي..واقترحت ان تستلم اليونيفيل النقاط الـ5 ولكن رُفض الاقتراح@Vision2030LBCI pic.twitter.com/Nv1BFSSflO