بلدية حولا: لتأجيل دخول المواطنين إلى البلدة إلى الأربعاء

أعلنت بلدية حولا في بيان، أنها تبلغت من الجيش اللبناني بأنه سيقوم الثلاثاء بإدخال آلياته لفتح وتأمين الطرقات في البلدة.



ودعا البيان المواطنين إلى تأجيل دخولهم إلى البلدة إلى بعد غد الأربعاء إفساحًا في المجال أمام آليات الجيش لحسن وسرعة انجاز المهمة.