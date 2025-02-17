توجيهات من بلدية ميس الجبل إلى المواطنين

أفادت بلدية ميس الجبل في بيان، بأن الجيش اللبناني، سيقوم خلال الساعات القليلة المقبلة بالانتشار داخل أحياء بلدة ميس الجبل، وستقوم صباح الثلاثاء فرق الهندسة والأشغال بفتح الطرق الرئيسية والكشف عليها، ومن ثم يتبعها دخول الأهالي والمدنيين".



وقال البيان: "يهمنا أن نؤكد بعض الأمور المهمة:



- يرجى الانتباه من وجود منازل مفخخة أو أجسام أو قذائف غير منفجرة، وعند ملاحظة أي شيء مشبوه يرجى عدم الاقتراب منه والابلاغ عنه فوراً.



- ⁠يرجى عدم استخدام المياه الموجودة في الآبار للشرب، بسبب المواد السامة والفسفورية.



- ⁠يُمنع دخول سيارات وآليات جمع الخردة في هذه الفترة وستقوم الجهات المعنية بالتشدد مع الأشخاص الذين يقومون بنقل بضائع أو اثاث وغيرها من البلدة الى خارجها.



- ⁠يُمنع دخول غير اللبنانيين الى داخل البلدة في هذه الفترة.



- ⁠يُطلب من الأهالي محاولة ضبط محتويات منازلهم ومتاجرهم منعاً لأي محاولة سرقة، وستتعامل الجهات المعنية بحزم مع أي محاولة للسرقة".