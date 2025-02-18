انسحاب الجيش الإسرائيليّ من الجنوب باستثناء 5 مواقع

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ قواته انسحبت من جنوب لبنان‬ مع انتهاء المهلة، باستثناء 5 مواقع.



وأكّد أنّه سيبقى في خمس "نقاط استراتيجية" في لبنان، بعد انتهاء مهلة الانسحاب من الجنوب.



بالتوازي، بدأت آليات للجيش اللبنانيّ بالانتشار في بعض المناطق الجنوبية، منها كفركلا من جهة محطة مرقص (مدخل ديرميماس)، يارون ومارون وبليدا ومحيبيب وميس الجبل.