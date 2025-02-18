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بري يدعو إلى جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري في ٢٥ و٢٦ شباط

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تعقد يومي الثلاثاء والاربعاء 25 و26 شباط 2025 قبل الظهر وبعده، وذلك لمناقشة البيان الوزاري للحكومة.