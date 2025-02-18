إليكم المشهد من يارون في ظل انتشار الجيش اللبنانيّ

بُعيد انسحاب الجيش الإسرائيليّ... المشهد من كفركلا

بُعيد انسحاب الجيش الإسرائيليّ... المشهد من كفركلا

بري يدعو إلى جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري في ٢٥ و٢٦ شباط