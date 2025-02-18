كاتس: إسرائيل ستتحرك بقوة ضد أي انتهاك من جانب "حزب الله"

أكّد وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس إبقاء قوات إسرائيلية، في خمس نقاط في جنوب لبنان.



وتوعّد "حزب الله" "بتحرك قوي في حال انتهاكه وقف إطلاق النار".



وقال كاتس، في بيان: "اعتبارًا من اليوم سيبقى الجيش الإسرائيليّ في منطقة عازلة في لبنان مع خمس نقاط إشراف."



وأضاف: "سيستمر في التحرك بقوة ومن دون أي مساومة ضد أي انتهاك (للهدنة) من جانب "حزب الله".



وكان يفترض بإسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله"، أن تنسحب الثلاثاء من كامل جنوب لبنان، بعدما أخرت المهلة المنصوص عليها أساسًا.