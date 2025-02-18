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سلسلة لقاءات لبري... وبو صعب: أي إحتلال للأرض حكمًا ستواجهه مقاومة
أخبار لبنان
2025-02-18 | 08:28
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سلسلة لقاءات لبري... وبو صعب: أي إحتلال للأرض حكمًا ستواجهه مقاومة
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس حسان دياب، وتم عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.
وبحث بري مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب،المستجدات في ضوء الإنسحاب الإسرائيلي من القرى الحدودية الجنوبية وبقاء إحتلالها لعدد من التلال اللبنانية إضافة لشؤون تشريعية ولاسيما جلسة مناقشة البيان الوزاري الاسبوع المقبل.
وأشار بو صعب الى ان البحث تركز على مسألة بقاء الاحتلال الاسرائيلي في بعض التلال اللبنانية مشدداً على ان أي إحتلال للأرض حكمًا سيواجهه مقاومة لتحريرها وهذا يعني الدولة اللبنانية بشكل اساسي والشعب اللبناني".
الى ذلك اوضح بوصعب ان البحث تطرق ايضاً الى جلسة الثقة للحكومة ، أملاً من بعد منحها الثقة خلال شهر او شهرين كحد أقصى تكون كل القوانين التي نتكلم عنها قد أقرت وأرسلت الى المجلس النيابي لمواكبتها وإصدار القوانين الإصلاحية في اسرع وقت .
وكشف بوصعب انه بحث مع بري القانون الانتخابي الحالي و إشكالياته وخصوصاً التي لها علاقة بالنواب الستة الذين سينتخبون خارج لبنان وكيف ستطبق النسبية إذا كان لدينا نائب واحد مرشح في قارة معينة كيف ستطبق النسبية عليه؟
وقال: "البعض عنده قوانين أخرى وهناك قوانين نريد أن نبدأ بدراستها موجودة في المجلس النيابي، وأنا إبتداءً من هذه اللحظة التي التقيت فيها الرئيس بري سأطالب بهذه القوانين التي لم تقر بعد ودراستها لنرى ماذا يقول دستور الطائف.
واضاف: اذا كنا نريد أنشاء مجلس شيوخ ومجلس نواب فليكن، ولندرس الموضوع ونرى أمام الرأي العام من مع فكرة دستور الطائف بحذافيره ومن ضد تطبيق الطائف وماذا يقول بما يتعلق بقانون الانتخابات.
وردًا على سؤال حول موقف الرئيس بري من البيان الوزاري، اوضح بو صعب: "حكمًا الرئيس بري موافق عليه والوزراء الموجودين في مجلس الوزراء اطلعوه عليه وهو أعطى رأيه في هذا الموضوع وعلى هذا الأساس صدر البيان الوزاري."
كذلك، إستقبل بري وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وعرض معه للتطورات والأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.
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