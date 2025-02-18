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الصايغ للـLBCI: من مسؤولية الدولة اللبنانية الدفاع عن الأرض

أخبار لبنان
2025-02-18 | 09:58
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الصايغ للـLBCI: من مسؤولية الدولة اللبنانية الدفاع عن الأرض
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الصايغ للـLBCI: من مسؤولية الدولة اللبنانية الدفاع عن الأرض

أكد النائب سليم الصايغ أن "موقف لبنان ثابت بالنسبة للعدوان الإسرائيلي،" مشيرًا إلى أن "البيان الوزاري لا يعبر عن نظرة حزب أو فريق بل عن الشعب اللبناني."

وفي حديث للـLBCI، شدد على أنه "من مسؤولية الدولة اللبنانية الدفاع عن الأرض، وعليها القيام بواجباتها."

وقال: "لي جرب يحل محل الدولة خرب البلد."

أخبار لبنان

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