الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بتبقى إلنا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكتائب أثنى على بيان الاجتماع الثلاثي في بعبدا: الأولوية لتحرير المطار وطريقه وتسليم السلاح فورا
أخبار لبنان
2025-02-18 | 11:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الكتائب أثنى على بيان الاجتماع الثلاثي في بعبدا: الأولوية لتحرير المطار وطريقه وتسليم السلاح فورا
أشار المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، الى أنه "مع اكتمال عقد المؤسسات وتشكيل الحكومة التي حظيت بثقة الداخل وبدعم دولي وازن منذ لحظة تشكيلها، يبدو المشهد في لبنان منقسما بين الطامحين إلى الاستقرار وبناء دولة فاعلة وبعض المتضررين الساعين الى عرقلة مسار السيادة والإصلاح والنهوض الذي انطلق مع انتخاب رئيس للجمهورية وخلص الى إتمام البيان الوزاري".
واعتبر أن "حزب الله يتخبط بين تصاريح منددة بالاعتداءات وأعمال الشغب وبين أداء أمني مهدّم يضعه في مواجهة اللبنانيين الذين أظهروا كل تعاطف مع بيئته في وقت الشدائد".
وأكد أن "الحديث عن عناصر متفلتة قد تعمد تحت الضغط إلى القيام بأعمال مخلة بالأمن قد تصل إلى الاغتيال، أمر مدان ومردود إلى أصحابه ويجب محاسبة مطلقيه".
وحذر من "الاستمرار باستعمال طريق المطار كورقة ضغط لإيصال الرسائل لا سيما انه الشريان الأساسي الذي يربط لبنان بالعالم ومن غير المسموح المس بأمنه".
ورأى أنه "على أهمية قيام مطارات أخرى، تبقى الأولوية لتحرير هذا المرفق الرسمي والطرق المؤدية إليه من محاولات الاستغلال وتحويلها الى وسيلة ابتزاز من قبل حزب الله ولأي سبب كان".
وأثنى على "البيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي في القصر الجمهوري والمتزامن مع انتهاء مهلة وقف إطلاق النار الممددة، والذي أكد على استكمال المساعي الدبلوماسية دون غيرها لتأمين انسحاب إسرائيل الشامل من الأراضي اللبنانية"، معلنا أنه يشد على "يد الجيش اللبناني والقوى الشرعية لمؤازرة الناس في العودة إلى قراهم بأمان".
ولفت إلى أن "إشارة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى مسؤولية الدولة في إعادة بناء ما دمرته الحرب، يوجب من جانب حزب الله، الذي تسبب في تدمير القرى نتيجة مغامراته غير المحسوبة، أن يدرك أن هذه المسؤولية تحتم عليه تسليم سلاحه فورا والتراجع عن نهجه في تحويل لبنان الى منصة صواريخ ليكون الإعمار نهائيا".
وأشار الى أنه "بعد سقوط نظام الأسد في سوريا وقيام سلطة تحظى بدعم دولي يجعلها قادرة على معالجة مختلف الملفات انتفت أسباب استمرار النزوح السوري الى لبنان، خاصة في ظل التداعيات الديمغرافية والمجتمعية والاقتصادية لبقائهم في لبنان"، داعيا "لإعادتهم الى وطنهم في أسرع وقت ممكن بما يسمح لهم بمتابعة حياة طبيعية وسط أهلهم وأن يرفع عن كاهل لبنان عبء ازمة النزوح التي دفع ثمنها أكثر من طاقته"
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الاجتماع
الثلاثي
بعبدا:
الأولوية
لتحرير
المطار
وطريقه
وتسليم
السلاح
التالي
أسرار الصحف المحلية 18-2-2025
توجيهات من بلدية ميس الجبل إلى المواطنين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-02-06
اجتماع ثلاثي بين الرئيس عون والرئيس المكلف نواف سلام والرئيس بري في بعبدا
خبر عاجل
2025-02-06
اجتماع ثلاثي بين الرئيس عون والرئيس المكلف نواف سلام والرئيس بري في بعبدا
0
خبر عاجل
2025-01-14
مصادر الثنائي أمل وحزب الله للـLBCI: لن نستبق إجتماع بعبدا فالخبر اليقين وتوجهنا يحدده الرئيس بري إثر اجتماع بعبدا الثلاثي
خبر عاجل
2025-01-14
مصادر الثنائي أمل وحزب الله للـLBCI: لن نستبق إجتماع بعبدا فالخبر اليقين وتوجهنا يحدده الرئيس بري إثر اجتماع بعبدا الثلاثي
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-14
مر قطوع التكليف واجتماع الرؤساء الثلاثي ويبقى مسار استشارات التأليف محفوفا بالمطبات
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-14
مر قطوع التكليف واجتماع الرؤساء الثلاثي ويبقى مسار استشارات التأليف محفوفا بالمطبات
0
أخبار لبنان
2025-01-08
اجتماع لعدد من نواب المعارضة في بيت الكتائب المركزي
أخبار لبنان
2025-01-08
اجتماع لعدد من نواب المعارضة في بيت الكتائب المركزي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنان الى مجلس الأمن لدفع اسرائيل الى ترك التلال الخمس
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنان الى مجلس الأمن لدفع اسرائيل الى ترك التلال الخمس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التناقض في اسرائيل حول مدّة بقاء الجيش في التلال الخمس يكشف عن ضغوط أميركية كبيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التناقض في اسرائيل حول مدّة بقاء الجيش في التلال الخمس يكشف عن ضغوط أميركية كبيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تفقّد الممتلكات وبحثٌ عن شهداء… مشهد بليدا وميس الجبل ومحيبيب وحولا المحررة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تفقّد الممتلكات وبحثٌ عن شهداء… مشهد بليدا وميس الجبل ومحيبيب وحولا المحررة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في يوم العودة الاول بعد اكثر من عام.. ركام كفركلا يشهد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في يوم العودة الاول بعد اكثر من عام.. ركام كفركلا يشهد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-02-16
الشيخ نعيم قاسم: حصل اتصال برئاسة الحكومة لإعلامها بأن إسرائيل ستضرب مدرج مطار بيروت إذا هبطت الطائرة الإيرانية وأدعو الحكومة إلى إعادة النظر بالقرار المتعلق بالطيران الايراني وبموقفها السيادي
خبر عاجل
2025-02-16
الشيخ نعيم قاسم: حصل اتصال برئاسة الحكومة لإعلامها بأن إسرائيل ستضرب مدرج مطار بيروت إذا هبطت الطائرة الإيرانية وأدعو الحكومة إلى إعادة النظر بالقرار المتعلق بالطيران الايراني وبموقفها السيادي
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
ميس الجبل تستقبل الأهالي
تقارير نشرة الاخبار
08:03
ميس الجبل تستقبل الأهالي
0
أخبار لبنان
09:58
الصايغ للـLBCI: من مسؤولية الدولة اللبنانية الدفاع عن الأرض
أخبار لبنان
09:58
الصايغ للـLBCI: من مسؤولية الدولة اللبنانية الدفاع عن الأرض
0
أخبار دولية
09:08
إسرائيل تؤكد التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 6 رهائن أحياء من غزة يوم السبت
أخبار دولية
09:08
إسرائيل تؤكد التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 6 رهائن أحياء من غزة يوم السبت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
سياسات ترامب التجارية تشعل أسعار الذهب
تقارير نشرة الاخبار
14:01
سياسات ترامب التجارية تشعل أسعار الذهب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طرق التجارة تتبدل.. والدول تعيد التموضع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طرق التجارة تتبدل.. والدول تعيد التموضع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوروبوندز اللبنانية ترتفع مع تشكيل الحكومة.. اختبار الإصلاحات يبدأ الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوروبوندز اللبنانية ترتفع مع تشكيل الحكومة.. اختبار الإصلاحات يبدأ الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تشييعات ضخمة شهدها العالم أكبرها في الهند بمشاركة 15 مليون شخص
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تشييعات ضخمة شهدها العالم أكبرها في الهند بمشاركة 15 مليون شخص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم آخر المعطيات حول المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم آخر المعطيات حول المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنان الى مجلس الأمن لدفع اسرائيل الى ترك التلال الخمس
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنان الى مجلس الأمن لدفع اسرائيل الى ترك التلال الخمس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التناقض في اسرائيل حول مدّة بقاء الجيش في التلال الخمس يكشف عن ضغوط أميركية كبيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التناقض في اسرائيل حول مدّة بقاء الجيش في التلال الخمس يكشف عن ضغوط أميركية كبيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
السعودية وأميركا وروسيا على طاولة واحدة ولمدة ٤ ساعات ونصف.. وهذا ما فعلوه
تقارير نشرة الاخبار
13:34
السعودية وأميركا وروسيا على طاولة واحدة ولمدة ٤ ساعات ونصف.. وهذا ما فعلوه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تفقّد الممتلكات وبحثٌ عن شهداء… مشهد بليدا وميس الجبل ومحيبيب وحولا المحررة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تفقّد الممتلكات وبحثٌ عن شهداء… مشهد بليدا وميس الجبل ومحيبيب وحولا المحررة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:50
العثور على شابين أحياء تحت انقاض مبنى في كفركلا احدهما من الجنوب والاخر من البقاع ونُقلا الى مستشفى مرجعيون
خبر عاجل
04:50
العثور على شابين أحياء تحت انقاض مبنى في كفركلا احدهما من الجنوب والاخر من البقاع ونُقلا الى مستشفى مرجعيون
2
خبر عاجل
01:56
تعليق حركة الطيران في مطار بيروت خلال تشييع السيد نصر الله الأحد من الساعة ١٢:٠٠ حتى الـ٤:٠٠ وإعادة جدولة مواعيد الرحلات
خبر عاجل
01:56
تعليق حركة الطيران في مطار بيروت خلال تشييع السيد نصر الله الأحد من الساعة ١٢:٠٠ حتى الـ٤:٠٠ وإعادة جدولة مواعيد الرحلات
3
خبر عاجل
17:28
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان مع انتهاء المهلة باستثناء 5 مواقع
خبر عاجل
17:28
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان مع انتهاء المهلة باستثناء 5 مواقع
4
خبر عاجل
08:00
وزير الخارجية يوسف رجي للـLBCI: السفيرة الأميركية ليزا جونسون أبلغتني أن المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني لم تتوقف بل على العكس ستتم زيادتها
خبر عاجل
08:00
وزير الخارجية يوسف رجي للـLBCI: السفيرة الأميركية ليزا جونسون أبلغتني أن المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني لم تتوقف بل على العكس ستتم زيادتها
5
أمن وقضاء
08:00
العثور على أحياء في كفركلا... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
08:00
العثور على أحياء في كفركلا... إليكم التفاصيل
6
حال الطقس
02:06
طقس لبنان مستقر ليتحوّل إلى قطبي شديد البرودة
حال الطقس
02:06
طقس لبنان مستقر ليتحوّل إلى قطبي شديد البرودة
7
خبر عاجل
16:39
مسؤول أمني لبناني لفرانس برس: القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية
خبر عاجل
16:39
مسؤول أمني لبناني لفرانس برس: القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية
8
خبر عاجل
09:49
وزير المالية ياسين جابر لـ"رويترز": التقيت الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بيروت وأكدت عزم الحكومة المضي قدما في الإصلاحات ومن المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار
خبر عاجل
09:49
وزير المالية ياسين جابر لـ"رويترز": التقيت الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بيروت وأكدت عزم الحكومة المضي قدما في الإصلاحات ومن المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More