ملف الطيران الإيراني لا يزال معقدا... وهذا ما قاله وزير الخارجية للـLBCI

علمت الـLBCI، أنّ ملف الطيران الإيراني على خط بيروت - طهران لا يزال معقدا، وهو كان مدار نقاش بين وزير الخارجية يوسف رجّي والسفير الإيراني مجتبى أماني.



وقد أبلغ رجّي الـLBCI، بأنّ للملف أبعادا تقنية، أمنية، سياسية وقانونية، مؤكدا أنّ السلطات اللبنانية لن توفّر جهداً لإعادة اللبنانيين من إيران، والراغبين في العودة الى بيروت وعددهم يتراوح من 150 شخصاً الى مئتي شخص.