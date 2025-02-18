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فرنسا تشدّد على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان

أخبار لبنان
2025-02-18 | 16:41
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فرنسا تشدّد على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان
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فرنسا تشدّد على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس "أخذت علما" مساء الثلاثاء بانسحاب القوات الإسرائيلية من قرى في جنوب لبنان، مذكّرة بـ"ضرورة" الانسحاب الكامل "في أقرب وقت ممكن".

وقالت الوزارة في بيان إنّ "فرنسا أخذت علما بأن جيش الدفاع الإسرائيلي ما زال متواجدا في خمسة مواقع على الأراضي اللبنانية"، لافتة إلى أنّ فرنسا "تذكّر بضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، في أقرب وقت ممكن، وفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.

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