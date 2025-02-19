زيادة الرحلات بين بغداد وبيروت... ونفاد الحجوزات قبل تشييع نصرالله

أفادت مصادر في قطاع النقل بأن الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت تكاد تكون محجوزة بالكامل هذا الأسبوع، مع زيادة عدد الرحلات اليومية إلى العاصمة اللبنانية قبل أيام من تشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله.



ومن بين شركات الطيران التي تؤمن رحلات بين بغداد وبيروت، شركتا الخطوط الجوية العراقية وطيران الشرق الأوسط اللتان زادتا عدد رحلاتهما هذا الأسبوع.



وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقي ميثم الصافي لوكالة فرانس برس إنه "استجابة لإقبال العراقيين، ستتم مضاعفة رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى بيروت من رحلة يوميا إلى رحلتين" اعتبارا من 20 شباط.



ولفت إلى "زيادة في الزخم" مع اقتراب موعد التشييع.



وأشار مصدر في الشركة إلى أن "جميع مقاعد طائراتها المتوجهة من بغداد إلى بيروت محجوزة".



من جهته، قال مصدر في طيران الشرق الأوسط لوكالة فرانس برس إن الشركة زادت كذلك عدد رحلاتها إلى بيروت بين 21 و25 شباط.



ورجّح مسؤول عراقي في اتصال مع فرانس برس أن يحضر مسؤولون بينهم نواب المراسم في بيروت بصفتهم الشخصية.