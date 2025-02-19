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"التربية" تعلن فتح باب تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى

أخبار لبنان
2025-02-19 | 05:35
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&quot;التربية&quot; تعلن فتح باب تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى
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"التربية" تعلن فتح باب تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي فتح باب تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى، في اختصاصات "تقويم النطق" و"قياس النظر" و"العلاج النفسي الحركي" و"العلاج الانشغالي"، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين في 3/3/2025 ولغاية يوم الجمعة في 20/6/2025.

وجاء في نص الاعلان:

تُقدم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم في الاختصاصات المذكورة أعلاه عبر الرابط الإلكتروني التالي الخاص بقسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي: https://dghe.mehe.gov.lb، وذلك مباشرة من قبل أصحاب العلاقة، في ما خصّ المتخرّجين من مؤسسات التعليم العالي العاملة خارج لبنان، ومن قبل مندوب الجامعة/الكلية المعنية، في ما خص المتخرّجين من مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة داخل لبنان،

مع الإشارة إلى:

1. أن الرابط سوف يغلق الساعة الخامسة من بعد ظهر الجمعة في 20/6/2025.

2. ضرورة قيام المرشحين بتقديم ملف الترشيح ورقياً، متضمناً المستندات المطلوبة، مباشرة، أو عبر أحد أفراد العائلة (الجدّين، الوالدين، الأبناء، الإخوة والأخوات، الزوج/الزوجة)، إلى أمانة سر قسم الكولوكيوم والمعادلات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي في المبنى المركزي لوزارة التربية والتعليم العالي (الأونيسكو، ساحة حبيب أبي شهلا، الطابق السادس)، وذلك للطلاب المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي خارج لبنان، وعبر المندوب للطلاب المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل لبنان.

3. أن امتحانات الكولوكيوم ستكون بلغة التعليم المعتمدة رسمياً في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في لبنان، أي باللغتين الفرنسية أو الإنكليزية حصراً.

المستندات المطلوبة:

أ. للطلاب المتخرجين من مؤسسات تعليم عال خاصة عاملة في لبنان:

- صورة، مصدقة وفق الأصول، عن بطاقة الهوية، أو إخراج قيد إفرادي أصلي لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر بتاريخ تقديم طلب الترشيح (ضرورة أن يضم إخراج القيد صورة شمسية حديثة للمرشح/ـة).

- صورة شمسية حديثة للمرشح/ـة، مصدقة من مختار المحلة.

- نسخة طبق الأصل عن شهادة إنهاء المرحلة الثانوية، في ما خص شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو شهادة البكالوريا الفنية اللبنانية، أو ما يعادلها.

- نسخة طبق الأصل عن إفادة المعادلة الجامعية الصادرة عن أمانة سر المعادلات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي، وذلك في ما خص الشهادات الجامعية الصادرة عن غير الجامعة اللبنانية.

- الشهادات الجامعية وإفادات العلامات ذات الصلة، مصدقة من أمانة سر المصادقات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي، في حال عدم إنجاز المعادلة بتاريخ تقديم طلب الترشيح.

ب. للطلاب المتخرجين من مؤسسات تعليم عال عاملة خارج لبنان:

- صورة، مصدقة وفق الأصول، عن بطاقة الهوية، أو إخراج قيد إفرادي أصلي لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر بتاريخ تقديم طلب الترشيح (ضرورة أن يضم إخراج القيد صورة شمسية حديثة للمرشح/ـة).

- صورة شمسية حديثة للمرشح/ـة، مصدقة من مختار المحلة.

- نسخة طبق الأصل عن شهادة إنهاء المرحلة الثانوية، في ما خص شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو شهادة البكالوريا الفنية اللبنانية، أو ما يعادلها.

- نسخة طبق الأصل عن إفادة المعادلة الجامعية الصادرة عن أمانة سر المعادلات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي.

ملاحظة:

- على الطلاب الراغبين في الاشتراك في امتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى أن يتقدموا بطلب معادلة شهاداتهم الجامعية في مهلة أقصاها يوم الجمعة 18/4/2025 عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://meheservice.powerappsportals.com.

- على الطالب تسديد رسم الاشتراك في امتحانات الكولوكيوم خلال أسبوع واحد من تاريخ قبول طلبه، وتحميل الوصل مباشرة على المنصة.

أخبار لبنان

وزارة التربية

امتحانات

الكولوكيوم

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