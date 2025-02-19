"التربية" تعلن فتح باب تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى

شهيد في عيتا الشعب وجريحان في الوزاني

شهيد في عيتا الشعب وجريحان في الوزاني

المكتب الإعلامي لوزير الداخلية: لم يصدر أي تصريح عن الوزير بتأجيل تقني للإنتخابات البلدية والإختيارية