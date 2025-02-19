شهيد في عيتا الشعب وجريحان في الوزاني

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة نفذها العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة عيتا الشعب أدت إلى استشهاد شخص.



وبحسب البيان، فقد أدى إطلاق الجيش الإسرائيلي للرصاص في بلدة الوزاني إلى إصابة شخصين بجروح.

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف في عيتا الشعب هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود.