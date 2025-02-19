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المكتب الإعلامي لوزير الداخلية: لم يصدر أي تصريح عن الوزير بتأجيل تقني للإنتخابات البلدية والإختيارية
أخبار لبنان
2025-02-19 | 05:23
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المكتب الإعلامي لوزير الداخلية: لم يصدر أي تصريح عن الوزير بتأجيل تقني للإنتخابات البلدية والإختيارية
أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار بيانًا أشار فيه إلى أنه "ورد في أحد المواقع الإلكترونية نقلًا عن مصدر إداري رسمي بأن الوزير أحمد الحجار سوف يصدر قرارًا بتأجيل تقني للإنتخابات البلدية والإختيارية لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر."
وأكد المكتب الاعلامي أنه "لم يصدر إطلاقًا أي تصريح عن الوزير بهذا الخصوص وهو ملتزم بإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها".
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