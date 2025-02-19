سلسلة لقاءات لرئيس الحكومة...

استقبل رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام قبل ظهر اليوم في السرايا رئيس الحكومة الاسبق الدكتور حسان دياب الذي هنأه بتشكيل الحكومة، متمنيًا له النجاح والتوفيق. وكانت مناسبة تم في خلالها عرض المستجدات الراهنة.



واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وبحثا في شؤون تتعلق بوزارة الخارجية.



كما استقبل السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف الذي قال على الاثر: "زيارتي اليوم لرئيس الحكومة هي لتقديم التهنئة له بتشكيل الحكومة، وسلمته رسالة من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بهذا الخصوص، كما بحثنا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها".



واستقبل الرئيس سلام المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد.



كذلك، التقى رئيس الحكومة وفدًا من الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان برئاسة الدكتور زياد عاشور في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.



وبعد اللقاء، قال عاشور: "مع اقتراب موعد الذكرى ٥٠ لاندلاع الحرب الاهلية قدمنا للرئيس سلام مذكرة تتعلق بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان من ضمنهم حوالى ٧٠٠ شخص يرجح فقدانهم او إخفائهم في سوريا، وطالبنا دولة الرئيس بإصدار المراسيم الملحة والضرورية لتأمين عمل الهيئة التي تنتهي ولايتها في ٣ تموز ٢٠٢٥".