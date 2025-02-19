الرئيس عون: لا إقصاء لأحد... وسنحقّق الإصلاحات المطلوبة لضمان تجاوب الدول معنا

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن ما حصل خلال الأشهر الماضية أصاب لبنان بأسره، ويجب أن تكون مصلحته فوق كل اعتبار.



وأكد عون أمام وفد الرابطة المارونية، "ألا إقصاء لأحد في لبنان، فالدولة هي التي تحمي كل الطوائف، وليس العكس".



وقال: "أمامنا فرص كثيرة مقدَّمة من الدول الشقيقة والصديقة، ومن المؤسف أن نضيّعها بسبب خلافات جانبية وحسابات فردية. علينا أن نعمل معا لمصلحة بلدنا، وألا نلقي اللوم على الخارج".



وأضاف: "سنحقّق الإصلاحات المطلوبة اقتصاديا وماليا واجتماعيا لضمان تجاوب الدول معنا، فالمسؤولية تقع علينا وليس على الآخرين".