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المديرية العامة للآثار تسلمت من سفارة سويسرا ثلاث قطع أثرية
أخبار لبنان
2025-02-19 | 07:16
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المديرية العامة للآثار تسلمت من سفارة سويسرا ثلاث قطع أثرية
تسلمت وزارة الثقافة - المديرية العامة للاثار من سفارة سويسرا في لبنان ثلاث قطع اثرية كانت أخرجت من لبنان، وجرت مصادرتها من قبل السلطات المعنية في سويسرا، وهي عبارة عن قاروة من الزجاج الملون باللون الأزرق تزينها زخرفات نافرة، وتمثال صغير للآلهة افروديت يعود الى القرن الثاني - الثالث ق.م. برأس مفقود وتمثال صغير من البرونز ايضًا يعود الى القرن الثاني قبل الميلاد.
وتأتي هذه المبادرة في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة - المديرية العامة للاثار لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة، وبالتنسيق الكامل مع سفارة لبنان في سويسرا المتابعة الدائمة لقضايا تتصل بالارث اللبناني.
واكدت وزراة الثقافة - المديرية العامة للآثار انها ستستمر بمتابعة قضايا الاتجار غير المشروع لإستعادة ما امكن من القطع الاثرية الموجودة خارج لبنان.
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