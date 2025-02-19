سلسلة لقاءات لرجّي... تشديد على انسحاب إسرائيل الكامل

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفيرة الاتحاد الأوروبيّ لدى لبنان ساندرا دو وال في زيارة تعارف.



وعرضا الأوضاع في جنوب لبنان والمنطقة.



وطلب رجّي دعم الاتحاد الأوروبيّ ومساندته، لكي تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، تطبيقًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية ولقرار مجلس الأمن الدوليّ رقم 1701.



كما بحث الوزير رجّي مع السفيرة دو وال في التحضيرات الجارية لمؤتمر بروكسل- 9 في شأن اللاجئين السّوريين المزمع عقده في آذار المقبل.



وتمنى في هذا الإطار على الاتحاد الأوروبيّ تعديل مقاربته لقضية اللجوء السوريّ بعد تغيّر النظام في سوريا.