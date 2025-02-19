بري عرض المستجدات خلال استقباله السفير البريطانيّ

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول، لعرض الأوضاع العامة في لبنان والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.



واستقبل بري أيضًا وفدًا من أركان الكتيبة الكورية العاملة في إطار قوات اليونيفل في جنوب لبنان.



وقدّم الوفد لبري لمحة عن الأنشطة، التي أنجزتها الكتيبة في شتى المجالات، سيما إنسانيًا وإجتماعيًا وثقافيًا، منذ بدء مشاركتها في اليونيفل وحتى الان.



واستقبل بري وزير الداخلية والبلديات السابق بسام المولوي في زيارة شكر لرئيس المجلس على التعاون والمؤازرة التي قدمها والمجلس النيابيّ للوزارة وأجهزتها.