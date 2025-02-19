الحاج للـLBCI: "حزب الله" يمارس حالة الإنكار وهذه الحالة تعطي ذريعة لإسرائيل

أكّد النائب رازي الحاج أنّ الجيش اللبنانيّ لن يتعامل مع أي عمل يظهر خروجًا على الدولة بالطريقة التقليدية التي كان يتعامل معها سابقًا.وقال للـLBCI: "إذا ما كان "حزب الله" يتّبع منطق الدُويلة وربط لبنان بإيران والمناكفات الإقليمية فإنّه خسر وإذا أراد المساهمة في بناء الدولة فهو ربح وليتضامن معنا."وأوضح أنّ الهدف الأساسيّ هو عدم الاتجاه نحو كباش سياسيّ داخليّ إذ إنّنا في مرحلة جديدة تنص على استعادة السيادة على الأراضي اللبنانية كاملة.ورأى أنّ "حزب الله" يمارس حالة الإنكار لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تحتّم عدم وجود السلاح خارج القوى الشّرعية وهذه الحالة تعطي ذريعة لإسرائيل لاستكمال اعتداءاتها.