وزير الدفاع أكد جهوزية الجيش التامة لتنفيذ مهامه على كامل تراب الوطن

أكد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى جهوزية الجيش التامة لتنفيذ مهامه على كامل تراب الوطن.



كلام منسى جاء خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون.



وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد لا سيما أوضاع المؤسسة العسكرية والدعم المستمر لها من الولايات المتحدة الأميركية.



وتطرق البحث الى التطورات في الجنوب. ولفت الوزير منسى الى تمادي الإحتلال الإسرائيلي في تنصّله من التزاماته والى انتهاكاته المتكررة للقرار 1701، مشددًا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأكدت جونسون خلال لقائها وزير الدفاع ميشال منسى على شراكتهما في تنفيذ وقف الأعمال العدائية.



وشددت على أن الولايات المتحدة تواصل تقديم المساعدة للجيش اللبناني باعتباره الضامن الوحيد لأمن لبنان.