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وزير الدفاع أكد جهوزية الجيش التامة لتنفيذ مهامه على كامل تراب الوطن

أخبار لبنان
2025-02-19 | 09:29
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وزير الدفاع أكد جهوزية الجيش التامة لتنفيذ مهامه على كامل تراب الوطن
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وزير الدفاع أكد جهوزية الجيش التامة لتنفيذ مهامه على كامل تراب الوطن

أكد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى جهوزية الجيش التامة لتنفيذ مهامه على كامل تراب الوطن.

كلام منسى جاء خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون.

وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد لا سيما أوضاع المؤسسة العسكرية والدعم المستمر لها من الولايات المتحدة الأميركية. 

وتطرق البحث الى التطورات في الجنوب. ولفت الوزير منسى الى تمادي الإحتلال الإسرائيلي في تنصّله من التزاماته والى انتهاكاته المتكررة للقرار 1701، مشددًا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
 
وأكدت جونسون خلال لقائها وزير الدفاع ميشال منسى على شراكتهما في تنفيذ وقف الأعمال العدائية.

وشددت على أن الولايات المتحدة تواصل تقديم المساعدة للجيش اللبناني باعتباره الضامن الوحيد لأمن لبنان.
 

وتناول الوزير منسى مع سفير الهند لدى لبنان محمد نور الرحمن شيخ العلاقات بين البلدين لا سيما المشاركة الهندية في اليونيفيل، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم فيه القوة الدولية في الجنوب.
 
كذلك، بحث الوزير منسى مع سفير مصر علاء موسى في مستجدات لبنان والمنطقة، شاكراً لمصر وقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمها له في المجالات كافة.

والتقى الوزير منسى مسير أعمال المديرية العامة للإدارة العميد هادي الحسيني على رأس وفد من المديرية هنأه بتسلمه مهامه في وزارة الدفاع، وزوّده الوزير بالتوجيهات اللازمة للمرحلة المقبلة.

كما عرض وزير الدفاع مع النائب السابق أمل ابو زيد للمستجدات وآخر التطورات في البلاد.

أخبار لبنان

ميشال منسى

ليزا جونسون

الجيش

الإحتلال الإسرائيلي

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