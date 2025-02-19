اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT

وقّعت نقابة صيادلة لبنان ممثلة بنقيب الصيادلة الدكتور جو سلّوم وشركة OMT ممثلة برئيسها التنفيذي ناجي أبو زيد، اتفاقية تعاون تخوّل الصيادلة تسديد المبالغ المتوجبة عليهم، سواء رسم الانتساب أو رسم التقاعد، لصالح نقابة صيادلة لبنان عبر أكثر من 1،400 مركز OMT.



في هذا السياق، أشاد سلّوم بالدور الذي تقوم به شركة OMT كعلامة فارقة في القطاع المالي، مشددا على أهمية الشراكة بين القطاعات التي تلتزم بالشفافية وبتطبيق القوانين والمعايير الدولية. كما نوّه بالدور الذي تقوم به النقابة تجاه الصيدلي والمريض في ما يخص الاستحقاقات الصحيّة.