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اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT

أخبار لبنان
2025-02-19 | 07:40
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اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT
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اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT

وقّعت نقابة صيادلة لبنان ممثلة بنقيب الصيادلة الدكتور جو سلّوم وشركة OMT ممثلة برئيسها التنفيذي ناجي أبو زيد، اتفاقية تعاون تخوّل الصيادلة تسديد المبالغ المتوجبة عليهم، سواء رسم الانتساب أو رسم التقاعد، لصالح نقابة صيادلة لبنان عبر أكثر من 1،400 مركز OMT.

في هذا السياق، أشاد سلّوم بالدور الذي تقوم به شركة OMT كعلامة فارقة في القطاع المالي، مشددا على أهمية الشراكة بين القطاعات التي تلتزم بالشفافية وبتطبيق القوانين والمعايير الدولية. كما نوّه بالدور الذي تقوم به النقابة تجاه الصيدلي والمريض في ما يخص الاستحقاقات الصحيّة. 
 

من جهته، أكد أبو زيد الدور البارز الذي يؤديه الصيادلة في لبنان رغم كل التحديات. وأثنى على جهودهم في خدمة المجتمع. كما رحّب بهم في جميع مراكز OMT، ودعاهم وأصحاب الأعمال إلى تنزيل تطبيق OMT Pay والتقدّم للحصول على محفظة OMT Pay Business Wallet وهي محفظة إلكترونية برصيد أعلى تسهل عليهم استقبال المدفوعات. 

وشكر النقيب جو سلّوم ونقابة الصيادلة على ثقتهم بشركة OMT. 

وبالتالي، على الصيادلة الراغبين في تسديد الرسوم المستحقّة التوجّه إلى أقرب مركز OMT وتزويد الوكيل برقم الانتساب للنقابة لإتمام العملية.
 

أخبار لبنان

اتفاقية تعاون

نقابة صيادلة لبنان

OMT

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