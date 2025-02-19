#عاجل 🔸 في وقت سابق اليوم أغارت طائرة لسلاح الجو لإزالة تهديد وقضت على ناشط عسكري لحزب الله في منطقة #عيتا_الشعب في جنوب لبنان بعد ان تم رصده يتعامل مع وسائل قتالية.



🔸يواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 19, 2025

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ طائرة لسلاح الجو أغارت "لإزالة تهديد وقضت على ناشط عسكريّ لـ"حزب الله"، في عيتا الشعب، في جنوب لبنان".وقال ذلك، بعدما رُصد يتعامل مع وسائل قتالية.وشدد على أنّ الجيش الإسرائيليّ يواصل العمل لإزالة أي تهديد وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان.