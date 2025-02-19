رئيس الحكومة التقى سفير بريطانيا: الحكومة الجديدة فرصة للتغيير والإصلاح

بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بعد ظهر اليوم، في السرايا الكبيرة، مع سفير بريطانيا هاميش كاول في مختلف المواضيع والتحديات التي يواجهها لبنان".



وقال كاول "كلنا تفاؤل بأن الحكومة الجديدة تمثل فرصة للتغيير والإصلاح، وهناك استعداد كبير من قبل أصدقاء لبنان، وبريطانيا خصوصا، لمساعدة الحكومة الجديدة في هذا المسار".