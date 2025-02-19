اتصال جمع سلام بالسوداني... للبحث في تعزيز العلاقات بين البلدين

اتصل رئيس الوزراء اللبنانيّ نواف سلام، برئيس مجلس الوزراء العراقيّ محمد شياع السوداني، للبحث في تعزيز العلاقات بين البلدين ومتابعة آخر تطوّرات الأوضاع في المنطقة.



وعبّر السوداني، خلال الاتصال، عن خالص تمنياته لسلام بالنجاح في مهامه الجديدة، وفق ما أعلن المكتب الإعلاميّ للسوداني.



وأكّد استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبنانيّ، خصوصًا في مجال توفير الوقود، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بدعم صمود لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة مختلف التحديات.



وأكد سلام حرص حكومته على تنمية العلاقات مع العراق في مختلف الصعد والمجالات، وتأكيد العمل المشترك لتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة.