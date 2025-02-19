إرشادات للالتزام بها في التشييع الأحد

نشرت بلدية الغبيري إرشادات للالتزام بها، حرصًا على سلامة المشاركينـ في تشييع الأمين العام لـ"حزب الله" السابق السيد حسن نصرالله.



وتمنت التعاون مع المنظمين والقوى الأمنية، "لضمان أجواء آمنة ومنظمة تليق بالمناسبة".