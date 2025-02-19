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بوصعب لـ"حوار المرحلة": هناك "لعب على الكلام" في البيان الوزاري..

أخبار لبنان
2025-02-19 | 16:03
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بوصعب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: هناك &quot;لعب على الكلام&quot; في البيان الوزاري..
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بوصعب لـ"حوار المرحلة": هناك "لعب على الكلام" في البيان الوزاري..

أعلن النائب الياس بو صعب أنه سيُشارك في تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله يوم الأحد، لافتًا الى انه "سيكون هناك مشاركة رسمية من قبل الدولة والبعض سيُمثَّل".

وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر شاشة الـLBCI "إن المحور تلقى ضربة مؤلمة وموجعة، بدءًا من ايران مرورا بالعراق واليمن وسوريا وصولًا الى لبنان".

واعتبر ان "المقاومة فعّالة للدفاع عن الارض ، غير انه تمنى أن تقوم الديبلوماسية باللازم لانسحاب الجيش الإسرائيليّ من اراضي لبنان بشكل كامل".

وطالب بو صعب رئيس الجمهورية "بطاولة حوار لمصالحة ومصارحة من أجل تقييم ما حصل ومنع تكراره".

ولفت الى ان "هناك قراراً واضحاً صدر عن مجلس الوزراء يتكلم عن حصرية السلاح في لبنان وليس فقط جنوب الليطاني".

وأكد ان " بقاء إسرائيل بالنقاط الخمس هو للاستفزاز فقط".
 
وعن توقف المساعدات الأميركية للبنان قال بو صعب :علينا انتظار الحكومة وما يمكن أن تقوم به لطمأنة الولايات المتحدة واوضح ان مساعدات إعادة الإعمار لا تأتي من الولايات المتحدة.

ودعا بوصعب جمهور المقاومةلعدم تخوين من يقوم بواجبه، ومن ينفّذ الأوامر في المطار، مشدداً على وجوب اتخاذ اجراءات تفتيش جديّة للطائرات وللمسافرين واكد انه لكن لا يمكن تنفيذ إرادة إسرائيل بمنع هبوط طائرة معينة في المطار.

وأشار بوصعب الى انه "لم تصدر يوما عبارة "جيش شعب مقاومة" في البيانات الوزارية السابقة وهناك لعب على الكلام في البيان الوزاري الجديد لافتاً الى انه يدرس البيان لاتخاذ قرار إعطاء الثقة للحكومة من عدمه".

وعن مغادرته التيار الوطنيّ الحرّ، وخلافه مع النائب جبران باسيل قال :"قصّة التيار "صارت ورايي ومزبوط ونصّ انو قلت لباسيل انا عندي استقلالية داخل التيار واي قرار مَنّي معو ما بصوّتلو" ووفقاً لهذه الأمور ترشّحت للنيابة ".

واضاف " أتفهّم باسيل عندما يقول إننا وصلنا كنواب بأصوات التيار الوطني الحر ولكن في الوقت عينه التيار تحالف مع الحزب في البقاع وبيروت ومع أرسلان في الشوف فهل نستثني النواب الذين أتوا بهذه الأصوات من التكتل؟".

وابدى بوصعب اعتقاده بأن لبنان يستطيع الوصول إلى لامركزية إدارية موسعة والغاء الطائفية السياسيّة.

أخبار لبنان

لـ"حوار

المرحلة":

"لعب

الكلام"

البيان

الوزاري..

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