عون امام اللجنة الاستشارية الدستورية والقانونية: لتطبيق الدستور

توجّه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة الاستشارية الدستورية والقانونية بكلمة قال فيها : "‏مهمتكم المساعدة في أداء المهام الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق رئيس البلاد، وذلك استنادًا إلى المصلحة العامة، بهدف استكمال تطبيق الدستور ومعالجة ثغراته، انطلاقًا من خطاب القسم والبيان الوزاري".



