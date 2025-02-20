"القوات" قدّمت إخبارا ضدّ "جنود الرب": تتستّر بغطاء ديني لتحقيق أهداف خارجة عن القانون



تقدّم حزب القوات اللبنانية، بواسطة الجهاز القانوني في الحزب، بإخبار أمام النيابة العامة المختصة "ضدّ جمعيّة سريّة تُعرف باسم "جنود الرب" والمنتمين إليها، وذلك على خلفيّة تورّطهم في سلسلة من الجرائم الخطيرة التي تهدّد الأمن والسلم الأهلي.



وتضمن الإخبار اتهامات بإنشاء جمعية سريّة (المواد 337-338-339 عقوبات)، وإنشاء جمعيّة أشرار (335-336 عقوبات)، وإثارة النعرات الطائفيّة والفتن (308-317 عقوبات)، إضافة إلى القتل العمد (المواد 549 و 549 / 213 – 217 عقوبات )، وأفعال الشغب (345-346 عقوبات)، وجرائم الملكيّة الفكريّة (2 و81 و85 من قانون حماية الملكية الفكرية والمادة 714 من قانون العقوبات)، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص (المادة 75 من قانون الأسلحة والذخائر)."



وأكّدت القوات اللبنانيّة أنّ "هذه المجموعة تتستّر بغطاء ديني لتحقيق أهداف خارجة عن القانون، مشدِّدة على ضرورة تحرُّك السلطات القضائيّة والأمنيّة بشكل سريع وحازم لوضع حدٍّ نهائيٍّ لأنشطتها الإجراميّة ومنع استمرارها بتهديد السلم الأهلي والانتظام العام."