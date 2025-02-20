الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
10
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
10
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
وثائقيات
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"القوات" قدّمت إخبارا ضدّ "جنود الرب": تتستّر بغطاء ديني لتحقيق أهداف خارجة عن القانون
أخبار لبنان
2025-02-20 | 07:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"القوات" قدّمت إخبارا ضدّ "جنود الرب": تتستّر بغطاء ديني لتحقيق أهداف خارجة عن القانون
تقدّم حزب القوات اللبنانية، بواسطة الجهاز القانوني في الحزب، بإخبار أمام النيابة العامة المختصة "ضدّ جمعيّة سريّة تُعرف باسم "جنود الرب" والمنتمين إليها، وذلك على خلفيّة تورّطهم في سلسلة من الجرائم الخطيرة التي تهدّد الأمن والسلم الأهلي.
وتضمن الإخبار اتهامات بإنشاء جمعية سريّة (المواد 337-338-339 عقوبات)، وإنشاء جمعيّة أشرار (335-336 عقوبات)، وإثارة النعرات الطائفيّة والفتن (308-317 عقوبات)، إضافة إلى القتل العمد (المواد 549 و 549 / 213 – 217 عقوبات )، وأفعال الشغب (345-346 عقوبات)، وجرائم الملكيّة الفكريّة (2 و81 و85 من قانون حماية الملكية الفكرية والمادة 714 من قانون العقوبات)، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص (المادة 75 من قانون الأسلحة والذخائر)."
وأكّدت القوات اللبنانيّة أنّ "هذه المجموعة تتستّر بغطاء ديني لتحقيق أهداف خارجة عن القانون، مشدِّدة على ضرورة تحرُّك السلطات القضائيّة والأمنيّة بشكل سريع وحازم لوضع حدٍّ نهائيٍّ لأنشطتها الإجراميّة ومنع استمرارها بتهديد السلم الأهلي والانتظام العام."
أخبار لبنان
قدّمت
إخبارا
"جنود
الرب":
تتستّر
بغطاء
لتحقيق
أهداف
خارجة
القانون
التالي
عون: الجميع يجب أن يكون تحت سقف القانون بدءا من رئيس الجمهورية
"المستقبل" لن يشارك في تشييع نصرالله وصفي الدين... هذا ما قاله عبد السلام موسى للـLBCI
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-02-05
إسرائيل قدمت "إنزال" كفرشوبا كـ"بروفا" لحرية الحركة التي منحتها لنفسها (الأخبار)
صحف اليوم
2025-02-05
إسرائيل قدمت "إنزال" كفرشوبا كـ"بروفا" لحرية الحركة التي منحتها لنفسها (الأخبار)
0
أخبار لبنان
2025-02-18
كاتس: إسرائيل ستتحرك بقوة ضد أي انتهاك من جانب "حزب الله"
أخبار لبنان
2025-02-18
كاتس: إسرائيل ستتحرك بقوة ضد أي انتهاك من جانب "حزب الله"
0
أخبار دولية
2025-01-13
وزير خارجية إسرائيل: جهود "مكثفة" للتوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة
أخبار دولية
2025-01-13
وزير خارجية إسرائيل: جهود "مكثفة" للتوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة
0
أخبار دولية
2025-02-12
حماس تدعو الى "تظاهرات تضامنية" لثلاثة أيام ضد خطط "التهجير" من غزة
أخبار دولية
2025-02-12
حماس تدعو الى "تظاهرات تضامنية" لثلاثة أيام ضد خطط "التهجير" من غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:54
بحثٌ في اوضاع الجيش بين قائد الجيش بالنيابة وريزا
أمن وقضاء
08:54
بحثٌ في اوضاع الجيش بين قائد الجيش بالنيابة وريزا
0
أخبار لبنان
08:35
محافظ البقاع: السماح للشاحنات بالمرور على طريق ضهر البيدر إذا سمحت الأحوال الجوية
أخبار لبنان
08:35
محافظ البقاع: السماح للشاحنات بالمرور على طريق ضهر البيدر إذا سمحت الأحوال الجوية
0
أخبار لبنان
08:31
المجلس الشيعي: تشييع نصر الله وصفي الدين مناسبة للتمسك بانسحاب اسرائيل الكامل
أخبار لبنان
08:31
المجلس الشيعي: تشييع نصر الله وصفي الدين مناسبة للتمسك بانسحاب اسرائيل الكامل
0
أخبار لبنان
08:27
وزير الدفاع : تحسين الواقع المعيشي للضباط والرتباء والأفراد من الأولويات
أخبار لبنان
08:27
وزير الدفاع : تحسين الواقع المعيشي للضباط والرتباء والأفراد من الأولويات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:37
وزيرة التربية: لاتخاذ قرار الإقفال بحسب تأثر كلّ منطقة بالمنخفض القطبي
أخبار لبنان
10:37
وزيرة التربية: لاتخاذ قرار الإقفال بحسب تأثر كلّ منطقة بالمنخفض القطبي
0
صحة وتغذية
2025-02-04
أبرزها البرتقال والخبز... إليكم 9 أطعمة تعزز مستويات الكالسيوم في الجسم: تناولوها بكثرة!
صحة وتغذية
2025-02-04
أبرزها البرتقال والخبز... إليكم 9 أطعمة تعزز مستويات الكالسيوم في الجسم: تناولوها بكثرة!
0
صحف اليوم
23:38
مرجع أمني لـ"الجمهورية": لا خَوف على الأمن الداخلي
صحف اليوم
23:38
مرجع أمني لـ"الجمهورية": لا خَوف على الأمن الداخلي
0
أخبار لبنان
07:00
"المستقبل" لن يشارك في تشييع نصرالله وصفي الدين... هذا ما قاله عبد السلام موسى للـLBCI
أخبار لبنان
07:00
"المستقبل" لن يشارك في تشييع نصرالله وصفي الدين... هذا ما قاله عبد السلام موسى للـLBCI
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:02
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك: الحياد هو في أساس قيام الدولة اللبنانيّة
أخبار لبنان
08:02
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك: الحياد هو في أساس قيام الدولة اللبنانيّة
0
اقتصاد
07:19
البستاني يقدم إقتراح قانون لاسترجاع المودعين أموالهم
اقتصاد
07:19
البستاني يقدم إقتراح قانون لاسترجاع المودعين أموالهم
0
أخبار دولية
07:01
حماس تسلّم إسرائيل جثث 4 رهائن... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:01
حماس تسلّم إسرائيل جثث 4 رهائن... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:00
"المستقبل" لن يشارك في تشييع نصرالله وصفي الدين... هذا ما قاله عبد السلام موسى للـLBCI
أخبار لبنان
07:00
"المستقبل" لن يشارك في تشييع نصرالله وصفي الدين... هذا ما قاله عبد السلام موسى للـLBCI
0
أخبار لبنان
06:54
اجتماع في السراي لمناقشة الأضرارِ الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وإعادة الإعمار...
أخبار لبنان
06:54
اجتماع في السراي لمناقشة الأضرارِ الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وإعادة الإعمار...
0
أخبار دولية
13:32
لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!
أخبار دولية
13:32
لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT
0
أخبار دولية
13:30
مصير أوكرانيا يُبحث من دون الأوكرانيين في الرياض... وترامب لزيلينسكي: 4 % من شعبك يؤيدك
أخبار دولية
13:30
مصير أوكرانيا يُبحث من دون الأوكرانيين في الرياض... وترامب لزيلينسكي: 4 % من شعبك يؤيدك
0
أخبار دولية
13:30
لزيارة امير قطر طهران دلالاتٌ اقليميةٌ كبيرة
أخبار دولية
13:30
لزيارة امير قطر طهران دلالاتٌ اقليميةٌ كبيرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:06
إرشادات للالتزام بها في التشييع الأحد
أخبار لبنان
15:06
إرشادات للالتزام بها في التشييع الأحد
2
خبر عاجل
04:17
تعديل مواعيد بعض رحلات طيران الشرق الأوسط يوم الأحد
خبر عاجل
04:17
تعديل مواعيد بعض رحلات طيران الشرق الأوسط يوم الأحد
3
أخبار لبنان
00:06
طرقات مقطوعة بالثلوج...
أخبار لبنان
00:06
طرقات مقطوعة بالثلوج...
4
أخبار لبنان
10:37
وزيرة التربية: لاتخاذ قرار الإقفال بحسب تأثر كلّ منطقة بالمنخفض القطبي
أخبار لبنان
10:37
وزيرة التربية: لاتخاذ قرار الإقفال بحسب تأثر كلّ منطقة بالمنخفض القطبي
5
صحف اليوم
00:12
هذا هو موقف "حزب الله" من إبقاء إسرائيل على احتلالها للنقاط الخمس (الجمهورية)
صحف اليوم
00:12
هذا هو موقف "حزب الله" من إبقاء إسرائيل على احتلالها للنقاط الخمس (الجمهورية)
6
أخبار دولية
02:57
حماس تعرض 4 نعوش على منصة قبيل تسليم جثث الرهائن (صورة)
أخبار دولية
02:57
حماس تعرض 4 نعوش على منصة قبيل تسليم جثث الرهائن (صورة)
7
أخبار لبنان
16:03
بوصعب لـ"حوار المرحلة": هناك "لعب على الكلام" في البيان الوزاري..
أخبار لبنان
16:03
بوصعب لـ"حوار المرحلة": هناك "لعب على الكلام" في البيان الوزاري..
8
حال الطقس
13:14
موجة صقيع كبيرة في طريقها الينا .. إجراءات عديدة عليكم ااتقيد بها
حال الطقس
13:14
موجة صقيع كبيرة في طريقها الينا .. إجراءات عديدة عليكم ااتقيد بها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More