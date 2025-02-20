مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك: الحياد هو في أساس قيام الدولة اللبنانيّة

رأى مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك ضرورة أن تقف الكنيسة بشجاعة وجرأة وتواضع أمام التاريخ، في مواجهة التحولات السياسيّة في الشرق الأوسط وفي العالم.



ودعا المجلس جميع اللبنانيين الى اتخاذ مبادرات تقود الى عمليّة وطنيّة لتنقية حقيقيّة للذاكرة التي تقتضي مراجعة ذاتيّة نقديّة ترقى الى فحص ضمير وتوبة ومحاسبة وغفران للوصول الى حوار صادق وصريح والى مصالحة باتت ملحّة.



ونوّه أعضاء المجلس بعد دورته السنوية العادية الـ57 ، بخطاب القَسَم الذي ألقاه رئيس الجمهورية وبكلمة رئيس مجلس الوزراء لدى تكليفه، على أن يعملا معًا، ومع الحكومة الجديدة والمجلس النيابي، على تحقيق الاصلاحات المطلوبة، مع الحفاظ على حقوق اللبنانيين، وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها.



وشدد المجلس على ان الحياد هو في أساس قيام الدولة اللبنانيّة والميثاق الوطني ولا يضرّ في انتماء لبنان الى جامعة الدول العربيّة ومنظمة الأمم المتّحدة اللتين كان من مؤسسيهما، ويدعون الحكومة الى تطبيق هذه المبادئ بالتعاون مع المجلس النيابي.



