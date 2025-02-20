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حبيب يطلع رئيس الجمهورية على نتائج جولته في الدوحة: بعثة قطرية إلى لبنان لمتابعة الأمور التفصيلية

أخبار لبنان
2025-02-20 | 08:03
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حبيب يطلع رئيس الجمهورية على نتائج جولته في الدوحة: بعثة قطرية إلى لبنان لمتابعة الأمور التفصيلية
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حبيب يطلع رئيس الجمهورية على نتائج جولته في الدوحة: بعثة قطرية إلى لبنان لمتابعة الأمور التفصيلية

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا اليوم للتهنئة أولًا ولإطلاعه ثانيًا على الجهود التي يبذلها مصرف الإسكان لتأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط ولإعادة إعمار المنازل المهدَّمة من الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وأشار حبيب الى انه أطلع الرئيس عون على نتائج جولته في قطر، حيث تم عرض حاجة لبنان إلى القروض السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط من جهة، وقروض سكنية لإعادة الإعمار من جهة أخرى."

 كما اوضح انه زار مقر "صندوق قطر للتنمية" حيث عرض على مدير عام الصندوق فهد حمد السليطي اقتراح تمويل الصندوق لمنح قروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإمكانية وصول سقف الإقراض إلى 100.000 دولار أميركي، يسدد على مدى 20 سنة على أن تكون قيمة التمويل من الصندوق 300 مليون دولار أميركي موزععة بالتساوي على 6 سنوات تبلغ كل دفعة سنوية 50 مليون دولار."

وأعلن حبيب أنه "تم الاتفاق على تزويد المصرف بالنموذج المعتمد لدى الصندوق لتقديم طلب القرض بشكل يستوفي شروط الصندوق."

وكشف حبيب انه بحث مع مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية سلطان أحمد العسيري، في حضور السيدة عايشة المصلح مساعدة مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية، في اعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان. وتم البحث في آلية منح قروض مدعومة لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضرّرة جزئياً كمرحلة أولى بانتظار إنجاز السلطات الرسمية والمحلية من عملية مسح الأضرار السكنية والبنى التحتية لتحديد المرحلة الثانية."

وأوضح أنه "بالنسبة إلى المرحلة الأولى، اقترحنا خلال اللقاء أن تتراوح قيمة القرض ما بين 10 آلاف و50 ألف دولار أميركي لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضرّرة جزئيًا على أن يتم التسديد في مدة 15 سنة مع إعطاء فترة سماح 24 شهرًا. أما الجهة الممولة للمشروع فهي الدولة القطرية، مع الإشارة إلى أن قيمة التمويل المخصصة للمرحلة الأولى تبلغ 100 مليون دولار تصرف على مدى خمس سنوات، موزعة على 20 مليون دولار سنويًا."

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على تشكيل بعثة من وزارة الخارجية إلى لبنان والبحث في الأمور التفصيلية وإجراء بعض الكشوفات، بعد ذلك تطلع البعثة رئيس مجلس إدارة الصندوق ومجلس الوزراء القطري على نتائج زيارتها، لإبلاغنا بالموافقة النهائية على كل ما ذكر."

وقال: "بناءً على ما تقدم، وكون مجموع القرضين يبلغ نحو 400 مليون دولار، عقدنا اجتماعًا مع نائب رئيس "مصرف قطر الوطني" خليل جعجع، لمناقشة عملية تنظيم تحاويل الدفعات المالية، وهنا أبدى جعجع استعداده لفتح الحسابات اللازمة بإسم مصرف الإسكان لتمويل القرضين."

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