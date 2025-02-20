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سفير بريطانيا خاطب جابر بالعربية: "إني متفائل بالأوضاع في لبنان"
أخبار لبنان
2025-02-20 | 08:22
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سفير بريطانيا خاطب جابر بالعربية: "إني متفائل بالأوضاع في لبنان"
استقبل وزير المالية ياسين جابر سفير بريطانيا في لبنان Hamish Cowell في زيارة عنوانها التهنئة، الا أنه بادر الوزير ياسين فور وصوله بمخاطبته بالعربية قائلًا "إني متفائل" بالأوضاع في لبنان ونتطلع الى أفضل العلاقات بين بلدينا.
وقد تناول اللقاء موضوع التبادل التجاري بين لبنان وبريطانيا، فلفت السفير الى استمراره رغم الظروف التي مر بها لبنان، مبديًا دعمًا قال ان بريطانيا والعائلة الأوروبية جميعها تتطلع إليه مستقبلًا كي يسير لبنان قدمًا بالإصلاحات التي ينوي تنفيذها.
بدوره، أكد الوزير جابر أن الحكومة الجديدة مصممة وجادة في موضوع الإصلاح لانقاذ لبنان من الحالة الصعبة، خصوصًا وأن القوانين جاهزة ويلزم تطبيقها فقط،الأمر الذي يسرع في ما تتضمنه من اجراءات ذات طابع اصلاحي على المستويات كافة.
واستقبل الوزير جابر ايضًا وزير التنمية الادارية فادي مكي وجرى بحث في مجال التعاون بين الوزارتين في مجالي التدريب والمكننة، كما التقى رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان الذي أكد على تعزيز التعاون بين اللجنة والوزارة ودعم التوجهات الإصلاحة التي تقودها. والتقى النائب ميشال موسى.
أخبار لبنان
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