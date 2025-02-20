بري عرض مع وفد برلماني أوروبي للمستجدات في لبنان والمنطقة

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعة النواب الاشتراكيين والديموقراطيين، في تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة الى سبل التعاون والتنسيق بين المجلس النيابي اللبناني والبرلمان الاوروبي في شتى المجالات لاسيما في المجال التشريعي .



واستقبل بري رئيس المجلس السفير الإندونيسي هاجريانتو ياسين طوهاري في زيارة وداعيّة ، مع وفد من السفارة، لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.