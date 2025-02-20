المجلس الشيعي: تشييع نصر الله وصفي الدين مناسبة للتمسك بانسحاب اسرائيل الكامل

دعا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى "اللبنانيين بعامة وأبناء الطائفة الشيعية بخاصة إلى أوسع مشاركة في مراسم تشييع الأمينين العامين لحزب الله الشهيدين الكبيرين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وذلك يوم الأحد 23 شباط 2025 في بيروت، ويوم الإثنين في 24 الحالي في بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان."



وقال إن "السيدين الشهيدين يمثلان أرقى حالات الجهاد والمقاومة في سبيل حرية الإنسان وعزته وكرامته، وإن غيابهما بعد مسيرة طويلة من النضال يشكل دافعًا لمواصلة هذه المسيرة الإيمانية من أجل تحرير الأرض والإنسان."



واعتبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى "هذه المشاركة مناسبة تاريخية لتأكيد وحدة الموقف تجاه الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل لبنان، وتأكيدًا جامعًا على إدانة العدوان الصهيوني وتمسكًا حازمًا بالإنسحاب الكامل لقوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية."