الحفر على أوتوستراد البترون-المدفون في إتصال بين يزبك ووزير الأشغال

أعلن مكتب النائب غياث يزبك أن الأخير أجرى اتصالًا بوزير الاشغال العامة فايز رسامني تناول فيه قضية الحفر التي يعاني منها السائقون على اوتوستراد البترون - المدفون في الاتجاهين وما تتسبب به من مخاطر على سلامة السائقين ومن اضرار وخسائر للسيارات، فكلف الوزير رسامني فريقًا من الوزارة معالجة الحفر في اسرع وقت حماية للسلامة العامة.