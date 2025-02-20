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المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط تزور لبنان لإظهار الدعم وإرساء الأساس للميثاق الجديد للمتوسط
أخبار لبنان
2025-02-20 | 10:49
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المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط تزور لبنان لإظهار الدعم وإرساء الأساس للميثاق الجديد للمتوسط
توجهت المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا اليوم إلى لبنان في أول مهمة لها في الشرق الأوسط.
واشار بيان للاتحاد الاوروبي الى أن "الزيارة تأتي كتأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي القوي للزخم السياسي الجديد في لبنان، وهو فرصة سانحة لجميع اللبنانيين لتشارك المستقبل الوطني نفسه كجزء من مصير لبناني مشترك وسلمي ومزدهر. ويواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للبنان وشعبه. وستشكل زيارة المفوضة أيضا فرصة لدفع المشاورات الواسعة النطاق بشأن الميثاق الجديد للمتوسط".
وذكر البيان أن "شويتزا ستلتقي القيادة السياسية الجديدة، أي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. وتناقش المفوضة في اجتماعاتها مع القادة اللبنانيين أولويات تنفيذ حزمة دعم الاتحاد الأوروبي، لا سيما دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والحكومية الأساسية، وتعافي البلاد".
ولفت الى أن "هذه الزيارة تأتي في سياق سلسلة من المشاورات الرفيعة المستوى والواسعة النطاق التي تجريها المفوضة شويتزا بهدف صياغة الميثاق الجديد للمتوسط. ويهدف الميثاق - الذي جرى تطويره بالتعاون الوثيق مع الشركاء المتوسطيين، وكذلك الدول الأعضاء - إلى معالجة التحديات المشتركة، وتعزيز العلاقات بين الشعوب، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الإقليمي".
وأشار الى أن "المفوضة تتوجه بكلمة إلى الصحافة من القصر الرئاسي في بعبدا في التاسعة والنصف من قبل ظهر الجمعة 21 الحالي".
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