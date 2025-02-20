معوض بعد لقائه عون: للبنان فرصة حقيقية لبناء دولة تتمتع باستقرار مستدام

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم لقاءاته في القصر الجمهوري، فاستقبل على التوالي النواب: هاغوب بقرادونيان وهاكوب تيريزيان وميشال ضاهر وميشال معوض، والنائب السابق بطرس حرب، وعرض معهم التطورات الاخيرة في البلاد.



وبعد اللقاء، أوضح معوض أن "زيارته لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون هي اول زيارة رسمية له للقصر الجمهوري بعد انتخابه، لتأكيد دعمهم له لما يحظى به اولًا من دعم سياسي وشعبي ودولي، وبما يحمل من مشروع رسخه واكده في خطاب القسم."



وقال: "دعمنا للرئيس اليوم ليس دعمًا بالمعنى التقليدي، اي دعم العهد في بدايته حيث تلتف جميع القوى السياسية حوله ومن ثم تعود لمراجعة حساباتها، بل هو دعم عميق للمشروع الذي يمثله. فللبنان اليوم فرصة حقيقية ليطوي صفحة المآسي، ولإعادة بناء البلد، وفرصة لدولة حقيقية تحصر السلاح والقرار الاستراتيجي بيدها، دولة لكل اللبنانيين لا تعزل اي مكون او مواطن، دولة تبني استقرارًا مستدامًا، وهذا يتطلب تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار من الجهتين المعنيتين، وتطبيق القرارات الدولية وتثبيت شبكة امان عربية ودولية حول لبنان."



ورأى أن "هناك فرصة حقيقة للاصلاح على مستوى المؤسسات ليصبح لدينا دولة حديثة تشبه دول العالم في العام 2025، وهي فرصة لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية لإعادة وضع لبنان على سكة النمو وإعادة بناء طبقة وسطى وقطاع خاص شرعي وإعادة الحقوق للمواطن اللبناني، للعسكري وللمريض وللمعلم ولموظف القطاع العام. فهذه هي الفرصة الحقيقية التي نحن معنيون الاستفادة منها وتتطلب الالتفاف حول فخامة رئيس الجمهورية. خطاب القسم اسس لكل هذه الثوابت واعطى توجهًا جديدًا للبنان، وقد اكد رئيس الجمهورية انه لا يستطيع ان ينفذ هذا المشروع من دون تعاون الجميع، فالمؤكد أنها مسؤوليته بصفته رئيسًا لجمهورية لبنان، ولكن هي ايضًا مسؤولية الحكومة والقوى السياسية وكل اللبنانيين."



وأكد معوض أننا "كحركة استقلال، بما نحمل من ارث شهابي، ومن ارث الرئيس الشهيد رينيه معوض الذي استشهد من اجل الدولة، لا يمكننا عندما تقرر الدولة ان تعود لممارسة دورها إلا ان نكون في الصفوف الامامية دفاعًا عن هذه الدولة وعن هذا المشروع وعن خطاب القسم."