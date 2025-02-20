وزير الداخلية إلتقى عبد المسيح وحبيش ووفدًا بقاعيًا

إستقبل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في مكتبه اليوم النائب أديب عبد المسيح، في زيارة تهنئة تم خلالها عرض للأوضاع العامة على الساحة الداخلية.



والتقى الحجار وفدًا بقاعيًا ضم رؤساء اتحاد بلديات البقاع الأوسط والسهل ورؤساء بلديات البقاع الغربي والأوسط، مثنيًا على "أهمية دور البلديات".



وقدم الوفد إلى الوزير الحجار شرحًا مفصلًا عن واقع البلديات وأوضاعها وحاجاتها الأساسية. وكان تأكيد من المجتمعين على أهمية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها.



واستقبل الحجار النائب السابق هادي حبيش.



كذلك، استقبل وفدًا من ضباط دورة "لبيك لبنان" في زيارة تهنئة.