تعميم من سلام إلى المؤسسات العامة ومرافق الدولة لإخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام تعميمًا إلى كل المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة طلب اليها اخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد، تطبيقًا للمادة /٧٣/ من قانون الموازنة لعام ٢٠٠١، وذلك تعزيزًا للشفافية وبغية مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه والحفاظ على حسن سير العمل ومنع هدر المال العام.



وقد أوضحت وزارة المال للـLBCI أن التعميم الذي صدر هو بناءً على كتاب موجه من وزير المال الى رئاسة الحكومة يفرض التدقيق على المؤسسات والمرافق التابعة للدولة وفقًا لما نص عليه قانون موازنة ٢٠٠١.