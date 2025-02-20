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جنبلاط استقبل رئيسة مجموعة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي: لحصرالسلاح في يد المؤسسات الشرعية
أخبار لبنان
2025-02-20 | 13:31
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جنبلاط استقبل رئيسة مجموعة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي: لحصرالسلاح في يد المؤسسات الشرعية
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جنبلاط استقبل رئيسة مجموعة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي: لحصرالسلاح في يد المؤسسات الشرعية
استقبل رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي إيراتكسه غارسيا بيريز والوفد المرافق، بحضور النواب: وائل أبو فاعور، بلال عبدالله وفيصل الصايغ، نائب رئيس الحزب زاهر رعد، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
خلال اللقاء، تم البحث في تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، ووضعت غارسيا بيريز النائب جنبلاط في أجواء الاتصالات التي يقوم بها البرلمان الأوروبي لتحقيق الاستقرار في جنوب لبنان.
بدوره، شدد جنبلاط على أنه "لا يمكن تحقيق سيادة لبنان، في ما بعض أراضيه محتلة، فيحب تحرير تلك الأراضي بما يتوافق مع الاتفاق الأميركي لوقف إطلاق النار، والذي يتضمن تطبيق القرار الأممي 1701".
وتابع: "إن العدوانية الاسرائيلية المسلحة دمرت ممتلكات الكثير من اللبنانيين في الجنوب والبقاع وبيروت. كما أن قرى بأكملها أصبحت مدمرة بالكاملة وغير صالحة للعيش، إضافة إلى الآلاف من المواطنين اللبنانيين الأبرياء الذين قتلوا وجرحوا، وتعرض الكثير من المؤسسات الاقتصادية والزراعية لأضرار بالغة من جراء تلك الحرب".
وإذ شدد جنبلاط على "مسؤولية الدولة اللبنانية في إعادة إعمار ما هدمته الحرب"، لفت إلى أن "هذا الأمر يحتاج أيضا الى الدعم العربي والدولي"، وقال: "إن استمرار إسرائيل باحتلال 5 نقاط في جنوب لبنان، يشكل تحديا للقانون الدولي والمجتمع الدولي".
وأكد أن "الحزب التقدمي سيبقى ملتزما المطالبة باستمرار الالتزام بالقرار الأميركي المتعلق بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وهدنة عام 1949".
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