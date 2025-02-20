مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك: لم نقرر مقاطعة مراسم تشييع نصر الله وصفي الدين ولم نتطرق إلى الموضوع

صدر عن الأمانة العامة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان البيان الآتي: "تنفي الأمانة العامة نفيًا قاطعًا ما تناقلته وسائل إعلام من أن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان قرّر مقاطعة مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله، وخلفه السيد هاشم صفيّ الدين. فهذا الموضوع لم يتطرّق له أعضاء المجلس في اجتماعاتهم لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي هذا الخبر هو عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً، فاقتضى التوضيح".